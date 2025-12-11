Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Нижняя палата Конгресса США одобрила проект военного бюджета на $901 млрд

    11 декабря, 2025
    03:51
    Нижняя палата Конгресса США одобрила проект военного бюджета на $901 млрд

    Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета страны на 2026 финансовый год на рекордную сумму в $901 млрд.

    Как передает Report, трансляцию голосования в нижней палате американского законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

    В поддержку законопроекта выступили 312 законодателей, против проголосовали 112. Таким образом, нижняя палата Конгресса поддержала документ, теперь он будет направлен на рассмотрение Сената. В случае утверждения в верхней палате Конгресса проект военного бюджета будет передан на подпись президенту страны Дональду Трампу.

    Военный бюджет, предложенный ранее законодателями, на $8 млрд превышает предложение президента США, который просил Конгресс выделить на военные нужды $892,6 млрд. Эта сумма включает финансирование как Пентагона, так и других агентств и программ, связанных со сферами обороны и безопасности. Изначально Палата представителей предложила сумму, эквивалентную запросу администрации, в то время как Сенат выступил с предложением дополнительно увеличить военный бюджет - до $925 млрд. В конечном итоге законодатели пришли к компромиссному варианту.

    Проект бюджета предусматривает, в частности, выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Кроме того, законопроект накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать Палате представителей и Сенату Конгресса о временной приостановке или прекращении предоставления Украине разведывательных данных.

    Военный бюджет США в 2025 финансовом году, который подошел к концу 30 сентября, составил $884 млрд.

    ABŞ Konqresinin aşağı palatası 901 milyard dollarlıq hərbi büdcəni təsdiqləyib
