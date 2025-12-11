Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    МЭА снизил прогноз по росту поставок нефти в мире в 2025-2026 годах

    Энергетика
    • 11 декабря, 2025
    • 13:19
    МЭА снизил прогноз по росту поставок нефти в мире в 2025-2026 годах

    Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту предложения нефти в мире в 2025 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с).

    Как передает Report, это следует из отчета организации.

    Ожидается увеличение предложения нефти в 2025 году на 3 млн б/с - до 106,2 млн б/с.

    Прогноз поставок нефти на мировой рынок на 2026 год также понижен на 100 тыс. б/с. В результате предложение нефти в мире в 2026 году вырастет на 2,4 млн б/с - до 108,6 млн б/с.

