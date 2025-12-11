МЭА снизил прогноз по росту поставок нефти в мире в 2025-2026 годах

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту предложения нефти в мире в 2025 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, это следует из отчета организации.

Ожидается увеличение предложения нефти в 2025 году на 3 млн б/с - до 106,2 млн б/с.

Прогноз поставок нефти на мировой рынок на 2026 год также понижен на 100 тыс. б/с. В результате предложение нефти в мире в 2026 году вырастет на 2,4 млн б/с - до 108,6 млн б/с.