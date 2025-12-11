IEA 2025-2026-cı illərdə qlobal neft tədarükünün artım proqnozunu azaldıb
Energetika
- 11 dekabr, 2025
- 14:41
Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA) 2025-ci ildə dünyada neft təklifinin artımı üzrə proqnozunu gündəlik 100 min barel azaldıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın hesabatında deyilir.
2025-ci ildə neft təklifinin 3 milyon barel artaraq 106,2 milyon barelə çatacağı gözlənilir.
2026-cı ildə dünya bazarına neft tədarükü ilə bağlı proqnoz da 100 min barel azaldılıb. Nəticədə 2026-cı ildə dünyada neft təklifi 2,4 milyon barel artaraq 108,6 milyon barelə çatacaq.
