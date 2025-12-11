İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    IEA 2025-2026-cı illərdə qlobal neft tədarükünün artım proqnozunu azaldıb

    Energetika
    • 11 dekabr, 2025
    • 14:41
    Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA) 2025-ci ildə dünyada neft təklifinin artımı üzrə proqnozunu gündəlik 100 min barel azaldıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın hesabatında deyilir.

    2025-ci ildə neft təklifinin 3 milyon barel artaraq 106,2 milyon barelə çatacağı gözlənilir.

    2026-cı ildə dünya bazarına neft tədarükü ilə bağlı proqnoz da 100 min barel azaldılıb. Nəticədə 2026-cı ildə dünyada neft təklifi 2,4 milyon barel artaraq 108,6 milyon barelə çatacaq.

    Beynəlxalq Enerji Agentliyi neft proqnoz
    МЭА снизил прогноз по росту поставок нефти в мире в 2025-2026 годах
    IEA lowers its forecast for global oil supply growth in 2025-2026

