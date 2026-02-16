İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azad olunan ərazilərdə ötən həftə 385 hektar ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    • 16 fevral, 2026
    • 14:27
    Azad olunan ərazilərdə fevralın 9-dən 15-dək 7 tank əleyhinə mina, 53 piyada əleyhinə mina, 130 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunan qurumlar tərəfindən icra olunan əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.

    Məlumata əsasən, həmin müddətdə 385 hektar ərazi minalardan təmizlənib.

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищено 385 га территории

