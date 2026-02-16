Azad olunan ərazilərdə ötən həftə 385 hektar ərazi minalardan təmizlənib
Hadisə
- 16 fevral, 2026
- 14:27
Azad olunan ərazilərdə fevralın 9-dən 15-dək 7 tank əleyhinə mina, 53 piyada əleyhinə mina, 130 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunan qurumlar tərəfindən icra olunan əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.
Məlumata əsasən, həmin müddətdə 385 hektar ərazi minalardan təmizlənib.
Son xəbərlər
14:50
Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 27 % artırıbBiznes
14:50
"Naftoqaz" EBRD ilə qaz alışı üçün 85 milyon avro məbləğində qrant müqaviləsi imzalayıbDigər ölkələr
14:47
Foto
Türkiyəli alpinistlərin iştirakı ilə Haçadağa 10-cu zirvə yürüşü təşkil olunubFərdi
14:43
Azərbaycanın Ermənistana yanvardakı ixracının ümumi dəyəri açıqlanıbBiznes
14:43
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 5 %-dən çox azalıbBiznes
14:42
Azərbaycan karateçisi Gənclər Liqası turnirində qızıl medal qazanıbFərdi
14:39
Azərbaycan və Ermənistanın delimitasiya üzrə Dövlət komissiyaları yaxın zamanda yeni görüş keçirəcəkXarici siyasət
14:39
"Şamaxinka"da hərəkətin təşkilində dəyişikliklər edilirİnfrastruktur
14:33