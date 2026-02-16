Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищено 385 га территории

    Происшествия
    • 16 февраля, 2026
    • 14:50
    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищено 385 га территории

    На освобожденных территориях Азербайджана с 9 по 15 февраля обнаружено и обезврежено 7 противотанковых, 53 противопехотные мины, 130 неразорвавшихся боеприпасов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

    Согласно информации, за указанный период от мин очищена территория площадью 385 га.

    ANAMA Карабах Восточный Зангезур разминирование
    Azad olunan ərazilərdə ötən həftə 385 hektar ərazi minalardan təmizlənib
    ANAMA: 385 hectares cleared of mines over past week
    Ты - Король

    Последние новости

    15:13

    На юге Пакистана шесть человек погибли в результате ДТП

    Другие страны
    15:06

    Рубио: США и Венгрия будут тесно сотрудничать в энергетике

    Другие страны
    15:05

    Орбан: Энергетические договоренности с США укрепят безопасность Венгрии

    Другие страны
    15:04

    Путин подтвердил свой госвизит в Казахстан в конце мая

    В регионе
    15:03

    Вугар Гурбанов освобожден от должности исполнительного директора TƏBİB

    Внутренняя политика
    15:03

    Орбан: Венгрия поддержит мирные инициативы США, независимо от позиций стран ЕС

    Другие страны
    15:02

    Срок сверхсрочной службы для женщин в Азербайджане сокращается до 6 месяцев

    Армия
    14:59

    Внешнеторговый оборот Азербайджана снизился на 30,5%

    Бизнес
    14:54

    Азербайджан в январе экспортировал в Армению продукцию на $2,4 млн

    Бизнес
    Лента новостей