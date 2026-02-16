ANAMA: На минувшей неделе от мин очищено 385 га территории

На освобожденных территориях Азербайджана с 9 по 15 февраля обнаружено и обезврежено 7 противотанковых, 53 противопехотные мины, 130 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, за указанный период от мин очищена территория площадью 385 га.