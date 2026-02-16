ANAMA: На минувшей неделе от мин очищено 385 га территории
Происшествия
- 16 февраля, 2026
- 14:50
На освобожденных территориях Азербайджана с 9 по 15 февраля обнаружено и обезврежено 7 противотанковых, 53 противопехотные мины, 130 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.
Согласно информации, за указанный период от мин очищена территория площадью 385 га.
Последние новости
15:13
На юге Пакистана шесть человек погибли в результате ДТПДругие страны
15:06
Рубио: США и Венгрия будут тесно сотрудничать в энергетикеДругие страны
15:05
Орбан: Энергетические договоренности с США укрепят безопасность ВенгрииДругие страны
15:04
Путин подтвердил свой госвизит в Казахстан в конце маяВ регионе
15:03
Вугар Гурбанов освобожден от должности исполнительного директора TƏBİBВнутренняя политика
15:03
Орбан: Венгрия поддержит мирные инициативы США, независимо от позиций стран ЕСДругие страны
15:02
Срок сверхсрочной службы для женщин в Азербайджане сокращается до 6 месяцевАрмия
14:59
Внешнеторговый оборот Азербайджана снизился на 30,5%Бизнес
14:54