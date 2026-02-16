İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Şamaxinka"da hərəkətin təşkilində dəyişikliklər edilir

    İnfrastruktur
    • 16 fevral, 2026
    • 14:39
    Şamaxinkada hərəkətin təşkilində dəyişikliklər edilir

    Bakının Yasamal rayonunun Moskva prospektinin "Şamaxinka" adlanan yol sahəsində hərəkətin təşkilində dəyişikliklər edilir.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, icra olunan layihəyə əsasən, dəyişiklikdən öncəki hərəkət trayektoriyaları nəzərə alınaraq Asif Məhərrəmov küçəsindən gələn nəqliyyat vasitələri sola – 20 Yanvar küçəsi istiqamətində dönərkən əvvəlki qaydada deyil, həmin küçənin paralel hissəsi ilə Moskva prospektinə çıxa biləcəklər.

    Əlavə olaraq 4-cü mikrorayondan Moskva prospekti istiqamətində gələn nəqliyyat vasitələrinin də öncəki trayektoriya ilə deyil, yeni qayda ilə hərəkəti təmin olunacaq.

    Eyni qaydada, Asif Məhərrəmov küçəsinin əks istiqaməti ilə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri xüsusi təhlükəsizlik adacığı ilə ayrılmış zolaq vasitəsilə 20 Yanvar küçəsinin paralel hissəsinə yönləndiriləcək və bu kəsişmədə həm 4-cü mikrorayon istiqamətində, həm də düzünə hərəkətlərini davam etdirə biləcəklər.

    Bundan başqa, Moskva prospektinin 20 Yanvar küçəsi ilə kəsişmələrində, həmçinin bu kəsişmələrin yaxınlığında yerləşən geriyədönmə yerində hərəkət növbəliliyi işıqforla tənzimlənəcək.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi sərnişin daşıma taksi xidməti sürücü

    Son xəbərlər

    14:50

    Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 27 % artırıb

    Biznes
    14:50

    "Naftoqaz" EBRD ilə qaz alışı üçün 85 milyon avro məbləğində qrant müqaviləsi imzalayıb

    Digər ölkələr
    14:47
    Foto

    Türkiyəli alpinistlərin iştirakı ilə Haçadağa 10-cu zirvə yürüşü təşkil olunub

    Fərdi
    14:43

    Azərbaycanın Ermənistana yanvardakı ixracının ümumi dəyəri açıqlanıb

    Biznes
    14:43

    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 5 %-dən çox azalıb

    Biznes
    14:42

    Azərbaycan karateçisi Gənclər Liqası turnirində qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    14:39

    Azərbaycan və Ermənistanın delimitasiya üzrə Dövlət komissiyaları yaxın zamanda yeni görüş keçirəcək

    Xarici siyasət
    14:39

    "Şamaxinka"da hərəkətin təşkilində dəyişikliklər edilir

    İnfrastruktur
    14:33

    Azərbaycanda ötən ay büdcədən 16 milyon manata yaxın vəsait geri qaytarılıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti