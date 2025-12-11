Туристический потенциал Азербайджана был представлен в Израиле

Представительство Бюро туризма Азербайджана в Израиле и ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) представили туристический потенциал Азербайджана на туристическом саммите New Map в Тель-Авиве.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, на саммите состоялась конференция, объединившая более 350 представителей туристической индустрии.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Государстве Израиль Мухтар Мамедов выступил на мероприятии, отметив широкие возможности для расширения сотрудничества в сфере туризма между двумя странами.

Затем состоялся фестиваль, на котором были представлены образцы национальной кухни Азербайджана. В ходе саммита прошли встречи в формате B2B с представителями израильской туристической отрасли.

За 11 месяцев года число туристов, прибывших из Израиля в Азербайджан, превысило прошлогодний показатель за аналогичный период более чем вдвое, достигнув 59 917 человек.