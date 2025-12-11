Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Туристический потенциал Азербайджана был представлен в Израиле

    Туризм
    • 11 декабря, 2025
    • 13:33
    Туристический потенциал Азербайджана был представлен в Израиле

    Представительство Бюро туризма Азербайджана в Израиле и ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) представили туристический потенциал Азербайджана на туристическом саммите New Map в Тель-Авиве.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, на саммите состоялась конференция, объединившая более 350 представителей туристической индустрии.

    Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Государстве Израиль Мухтар Мамедов выступил на мероприятии, отметив широкие возможности для расширения сотрудничества в сфере туризма между двумя странами.

    Затем состоялся фестиваль, на котором были представлены образцы национальной кухни Азербайджана. В ходе саммита прошли встречи в формате B2B с представителями израильской туристической отрасли.

    За 11 месяцев года число туристов, прибывших из Израиля в Азербайджан, превысило прошлогодний показатель за аналогичный период более чем вдвое, достигнув 59 917 человек.

    New Map Тель-Авив туризм Бюро по туризму Мухтар Мамедов посол Израиль
    Фото
    Azərbaycanın turizm potensialı İsraildə "New Map" sammitində təqdim edilib
    Elvis

    Последние новости

    13:41

    Азербайджан в мероприятиях по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана представит Али Асадов

    Внешняя политика
    13:34

    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Ашхабаде

    Другие страны
    13:33
    Фото

    Туристический потенциал Азербайджана был представлен в Израиле

    Туризм
    13:30

    Лодка с мигрантами перевернулась в Хорватии: есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    13:27

    Вертолет МЧС задействован в поисках пропавших в Каспийском море рыбаков

    Происшествия
    13:25

    Президент Азербайджана позвонил Гурбангулы Бердымухамедову

    Внешняя политика
    13:19

    МЭА снизил прогноз по росту поставок нефти в мире в 2025-2026 годах

    Энергетика
    13:18

    Начальник портового поста таможни арестован по делу о коррупции - ОФИЦИАЛЬНО

    Происшествия
    13:18

    Подоляк: Украина не пойдет на территориальные уступки

    Другие страны
    Лента новостей