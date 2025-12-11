İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanın turizm potensialı İsraildə "New Map" sammitində təqdim edilib

    Turizm
    • 11 dekabr, 2025
    • 12:57
    Azərbaycanın turizm potensialı İsraildə New Map sammitində təqdim edilib

    Azərbaycan Turizm Bürosunun İsraildəki nümayəndəliyi və "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) təmsilçiliyi ilə ölkənin turizm potensialı Təl-Əvivdə keçirilən "New Map" Turizm Sammitində tanıdılıb.

    Bu barədə "Report" Dövlət Turizm Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Sammit çərçivəsində keçirilən və 350-dən çox turizm sənaye nümayəndəsini bir araya gətirən konfransda Azərbaycanın İsrail Dövlətində fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Muxtar Məmmədov çıxış edərək iki ölkə arasında turizm əlaqələrinin inkişafı istiqamətində mövcud əməkdaşlıq imkanlarını vurğulayıb.

    Tədbirin davamı olaraq təşkil olunan turizm festivalında ölkənin milli mətbəx nümunələri təqdim edilib.

    Sammit çərçivəsində İsrailin turizm sənayesi nümayəndələri ilə B2B formatlı görüşlər keçirilib.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ilin 11 ayı ərzində İsraildən Azərbaycana səfər edən ziyarətçilərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə iki dəfədən çox artaraq 59 917 nəfərə çatıb.

    Azərbaycan Turizm Bürosu AZAL Muxtar Məmmədov İsrail

    Son xəbərlər

    13:11
    Foto

    Növbəti köç karvanları Ballıca və Badara kəndlərinə çatıb

    Daxili siyasət
    13:09

    Gömrük Komitəsinin məntəqə sədri həbs edilib - RƏSMİ

    Hadisə
    13:08

    Rusiyada universitetdə partlayış baş verib, ölən və yaralananlar var

    Region
    13:05

    Qazaxıstan Prezidenti: İrana azı 200 milyon dollar dəyərində mal tədarük etməyə hazırıq

    Region
    13:04

    Naxçıvanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    13:03

    Xəzər dənizində itkin düşən balıqçıların axtarışına helikopter cəlb olunub

    Hadisə
    13:02

    Vəkil: AMEA-nın sabiq prezidenti ilə "Şərurlu İsfəndiyar" arasında əlaqə mövcuddur - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    12:57
    Foto

    Azərbaycanın turizm potensialı İsraildə "New Map" sammitində təqdim edilib

    Turizm
    12:56

    "ABB mobile" tətbiqində ABŞ istiqrazlarına investisiya imkanı!

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti