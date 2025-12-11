Президент Азербайджана позвонил Гурбангулы Бердымухамедову

11 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Глава государства поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с 30-й годовщиной признания постоянного нейтралитета Туркменистана и пожелал успехов братской стране.

Отметив, что 12 декабря в Азербайджане отмечается День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, президент Ильхам Алиев сказал, что не сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана, и подчеркнул, что в этих мероприятиях примет участие премьер-министр Азербайджана.

Коснувшись состоявшегося несколько дней назад визита вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Туркменистан, глава государства выразил признательность за внимание и гостеприимство, оказанные азербайджанской делегации. Президент Ильхам Алиев оценил Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Фондом Гейдара Алиева и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, как еще один показатель нашего сотрудничества.

Президент Азербайджана поблагодарил Туркменистан за однозначную и полную поддержку нашей страны в качестве участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Глава государства попросил передать президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову приветствия и поздравления по случаю 30-й годовщины признания постоянного нейтралитета Туркменистана.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность за телефонный звонок и приветствия.

Выразив соболезнования по случаю дня памяти Великого лидера Гейдара Алиева, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что он был великой личностью, сказал, что с глубоким уважением чтит его память. Председатель Халк Маслахаты Туркменистана отметил большую роль общенационального лидера в развитии связей между нашими странами. Он в свою очередь высоко оценил визит вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Туркменистан и ее встречу с вице-президентом Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой, отметил большое значение подписанного документа.

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Азербайджан с тем, что он стал полноправным участником Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, подчеркнул, что Туркменистан всегда поддерживал это.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и будущим контактам.