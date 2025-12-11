Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Лодка с мигрантами перевернулась в Хорватии: есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 13:30
    Лодка с мигрантами перевернулась в Хорватии: есть погибшие и пострадавшие

    На востоке Хорватии на реке Сава перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и восемь получили ранения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

    Согласно информации, авария произошла в городе Славонски-Брод, на границе с Боснией и Герцеговиной.

    По словам спасателей, мигранты, по всей видимости, пытались пересечь реку Сава в густом тумане, когда их лодка перевернулась. Также отмечается, что мужчина из Боснии подозревается в контрабанде людей. Он госпитализирован.

    Гражданство мигрантов не указано.

    Хорватия лодка мигранты погибшие Босния и Герцеговина
    Xorvatiyada miqrantları daşıyan qayıq aşıb: ölən və yaralananlar var
    Elvis

    Последние новости

    13:41

    Азербайджан в мероприятиях по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана представит Али Асадов

    Внешняя политика
    13:34

    Путин и Эрдоган проведут переговоры в Ашхабаде

    Другие страны
    13:33
    Фото

    Туристический потенциал Азербайджана был представлен в Израиле

    Туризм
    13:30

    Лодка с мигрантами перевернулась в Хорватии: есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    13:27

    Вертолет МЧС задействован в поисках пропавших в Каспийском море рыбаков

    Происшествия
    13:25

    Президент Азербайджана позвонил Гурбангулы Бердымухамедову

    Внешняя политика
    13:19

    МЭА снизил прогноз по росту поставок нефти в мире в 2025-2026 годах

    Энергетика
    13:18

    Начальник портового поста таможни арестован по делу о коррупции - ОФИЦИАЛЬНО

    Происшествия
    13:18

    Подоляк: Украина не пойдет на территориальные уступки

    Другие страны
    Лента новостей