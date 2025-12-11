Лодка с мигрантами перевернулась в Хорватии: есть погибшие и пострадавшие
- 11 декабря, 2025
- 13:30
На востоке Хорватии на реке Сава перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и восемь получили ранения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.
Согласно информации, авария произошла в городе Славонски-Брод, на границе с Боснией и Герцеговиной.
По словам спасателей, мигранты, по всей видимости, пытались пересечь реку Сава в густом тумане, когда их лодка перевернулась. Также отмечается, что мужчина из Боснии подозревается в контрабанде людей. Он госпитализирован.
Гражданство мигрантов не указано.
