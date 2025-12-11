Xorvatiyada miqrantları daşıyan qayıq aşıb: ölən və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 11 dekabr, 2025
- 13:42
Xorvatiyanın şərqində, Sava çayında miqrantları daşıyan qayığın aşması nəticəsində ən azı 3 nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb.
Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən məlumat verib.
Qəza Bosniya və Herseqovina ilə sərhəddə yerləşən Slavonski-Brod şəhərində baş verib.
Xilasedicilərin sözlərinə görə, qayığın miqrantlar qatı dumanda Sava çayını keçməyə çalışarkən aşdığı ehtimal olunur. Həmçinin qeyd olunub ki, Bosniyadan olan bir şəxs insan qaçaqmalçılığında şübhəli bilinir. O, xəstəxanaya yerləşdirilib.
Miqrantların vətəndaşlığı açıqlanmayıb.
