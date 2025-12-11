Вертолет МЧС задействован в поисках пропавших в Каспийском море рыбаков
Происшествия
- 11 декабря, 2025
- 13:27
К поискам предположительно пропавших в Каспийском море рыбаков Турана Гасанова и Агадеде Гасанова привлечен вертолет МЧС.
Об этом сообщает южное бюро Report.
Отмечается, что рыбаки отправились на рыбную ловлю в Каспийское море 9 декабря из села Шахагадж Астаринского района и не вернулись обратно. Для проведения поисково-спасательной операции уже задействован вертолет Министерства по чрезвычайным ситуациям.
