Вертолет МЧС задействован в поисках пропавших в Каспийском море рыбаков

К поискам предположительно пропавших в Каспийском море рыбаков Турана Гасанова и Агадеде Гасанова привлечен вертолет МЧС.

Об этом сообщает южное бюро Report.

Отмечается, что рыбаки отправились на рыбную ловлю в Каспийское море 9 декабря из села Шахагадж Астаринского района и не вернулись обратно. Для проведения поисково-спасательной операции уже задействован вертолет Министерства по чрезвычайным ситуациям.