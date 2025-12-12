В Перу в ДТП с автобусом погибли восемь человек
- 12 декабря, 2025
- 02:22
По меньшей мере 8 человек погибли, более 20 пострадали в ДТП с участием автобуса на юге Перу.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал TV Peru.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего автобус перевернулся. Пострадавших доставили в больницу ближайшего населенного пункта, по меньшей мере пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Автобус выехал из города Арекипа и следовал в город Сикуани в департаменте Куско.
