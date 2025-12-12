Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Перу в ДТП с автобусом погибли восемь человек

    • 12 декабря, 2025
    • 02:22
    В Перу в ДТП с автобусом погибли восемь человек

    По меньшей мере 8 человек погибли, более 20 пострадали в ДТП с участием автобуса на юге Перу.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал TV Peru.

    По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего автобус перевернулся. Пострадавших доставили в больницу ближайшего населенного пункта, по меньшей мере пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

    Автобус выехал из города Арекипа и следовал в город Сикуани в департаменте Куско.

    Peruda avtobus qəzasında səkkiz nəfər ölüb
