Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    МИД: Гейдар Алиев сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджанской Республики

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 00:19
    МИД: Гейдар Алиев сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджанской Республики

    На официальных аккаунтах Министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях опубликован пост, посвящённый 22-й годовщине смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

    Как передает Report, в публикации говорится:

    "Сегодня исполняется 22 года со дня смерти великого лидера Гейдара Алиева, который оставил глубокий след в сердце азербайджанского народа, сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджанской Республики и оказал неоценимые услуги в защите национальных интересов. Его мудрая политика, дальновидность и безграничная преданность своему народу оставили неизгладимый след в истории развития Азербайджана. Мы с глубоким уважением чтим память великого лидера".

    МИД Азербайджана Гейдар Алиев
    Фото
    Видео
    XİN: Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişaf tarixində silinməz iz qoyub
    Elvis

    Последние новости

    00:19

    МИД: Гейдар Алиев сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджанской Республики

    Внутренняя политика
    00:11
    Фото

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    00:00

    Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидера

    Внутренняя политика
    00:00

    Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева минуло 22 года

    Внутренняя политика
    23:44

    США конфискуют задержанный близ Венесуэлы танкер вместе с нефтью

    Другие страны
    23:26

    Белый дом: Трамп активно работает над урегулированием конфликта между РФ и Украиной

    Другие страны
    23:17
    Фото

    Эрдоган встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде

    В регионе
    23:16
    Фото

    Украина и США провели новый раунд переговоров о гарантиях безопасности

    Другие страны
    23:04

    Послы ЕС одобрили решение о бессрочной заморозке активов РФ - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей