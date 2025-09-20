МИД: Гейдар Алиев сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджанской Республики
12 декабря, 2025
00:19
На официальных аккаунтах Министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях опубликован пост, посвящённый 22-й годовщине смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как передает Report, в публикации говорится:
"Сегодня исполняется 22 года со дня смерти великого лидера Гейдара Алиева, который оставил глубокий след в сердце азербайджанского народа, сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджанской Республики и оказал неоценимые услуги в защите национальных интересов. Его мудрая политика, дальновидность и безграничная преданность своему народу оставили неизгладимый след в истории развития Азербайджана. Мы с глубоким уважением чтим память великого лидера".
