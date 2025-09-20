XİN: Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişaf tarixində silinməz iz qoyub
- 12 dekabr, 2025
- 00:08
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sosial media hesablarında Ulu öndər Heydər Əliyevin vəfatının 22-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edilib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Bu gün Azərbaycan xalqının qəlbində dərin iz qoymuş, Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyinin inkişafında müstəsna rol oynamış, milli maraqlarımızın qorunmasında misilsiz xidmətləri olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatından 22 il ötür. Onun müdrik siyasəti, uzaqgörənliyi və xalqına sonsuz bağlılığı Azərbaycanın inkişaf tarixində silinməz iz qoymuşdur. Ulu Öndərin əziz xatirəsini dərin hörmət və böyük ehtiramla yad edirik. Allah rəhmət eləsin!"
Ulu Öndərin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edirik.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 11, 2025
Allah rəhmət eləsin! pic.twitter.com/cOnFSUpBWD
Bu gün, Azərbaycan xalqının qəlbində dərin iz qoymuş, Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyinin inkişafında müstəsna rol oynamış, milli maraqlarımızın qorunmasında misilsiz xidmətləri olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatından 22 il ötür.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 11, 2025
Onun müdrik siyasəti, uzaqgörənliyi və… pic.twitter.com/fKKY8Ci1Gy