    XİN: Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişaf tarixində silinməz iz qoyub

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 00:08
    XİN: Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişaf tarixində silinməz iz qoyub

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sosial media hesablarında Ulu öndər Heydər Əliyevin vəfatının 22-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edilib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:

    "Bu gün Azərbaycan xalqının qəlbində dərin iz qoymuş, Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyinin inkişafında müstəsna rol oynamış, milli maraqlarımızın qorunmasında misilsiz xidmətləri olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatından 22 il ötür. Onun müdrik siyasəti, uzaqgörənliyi və xalqına sonsuz bağlılığı Azərbaycanın inkişaf tarixində silinməz iz qoymuşdur. Ulu Öndərin əziz xatirəsini dərin hörmət və böyük ehtiramla yad edirik. Allah rəhmət eləsin!"

