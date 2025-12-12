В Иране представители шести стран обсудят ситуацию в Афганистане
В регионе
- 12 декабря, 2025
- 01:15
Встреча с представителями шести стран, включая Пакистан, Китай и Россию, пройдет на следующей неделе в Иране, где стороны обсудят ситуацию в Афганистане.
Как передает Report, об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи в телеграм-канале ведомства.
"Исламская Республика Иран придает первостепенное значение безопасности и стабильности в соседних странах и в этой связи приложит все усилия для снижения напряженности между странами региона и для укрепления взаимопонимания между ними", - отметил он.
По словам Багаи, эта встреча состоится в Тегеране на следующей неделе с участием специальных представителей по делам Афганистана из Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Китая и России.
Последние новости
01:51
Фото
Пярвиз Шахбазов: Энергетическое партнерство Азербайджана и США вступает в новую стратегическую фазуЭнергетика
01:47
Кэролайн Ливитт: Трамп намерен поговорить с лидерами Таиланда и КамбоджиДругие страны
01:15
В Иране представители шести стран обсудят ситуацию в АфганистанеВ регионе
00:56
Белый дом: Трамп не заинтересован в "затяжной войне" с ВенесуэлойДругие страны
00:34
Фото
Глава МИД: Заслуги Гейдара Алиева живут как ценное наследие, направляющее развитие АзербайджанаВнутренняя политика
00:19
МИД: Гейдар Алиев сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджанской РеспубликиВнутренняя политика
00:11
Фото
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара АлиеваВнутренняя политика
00:00
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидераВнутренняя политика
00:00