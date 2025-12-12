В Иране представители шести стран обсудят ситуацию в Афганистане

Встреча с представителями шести стран, включая Пакистан, Китай и Россию, пройдет на следующей неделе в Иране, где стороны обсудят ситуацию в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи в телеграм-канале ведомства.

"Исламская Республика Иран придает первостепенное значение безопасности и стабильности в соседних странах и в этой связи приложит все усилия для снижения напряженности между странами региона и для укрепления взаимопонимания между ними", - отметил он.

По словам Багаи, эта встреча состоится в Тегеране на следующей неделе с участием специальных представителей по делам Афганистана из Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Китая и России.