    В Иране представители шести стран обсудят ситуацию в Афганистане

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 01:15
    В Иране представители шести стран обсудят ситуацию в Афганистане

    Встреча с представителями шести стран, включая Пакистан, Китай и Россию, пройдет на следующей неделе в Иране, где стороны обсудят ситуацию в Афганистане.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи в телеграм-канале ведомства.

    "Исламская Республика Иран придает первостепенное значение безопасности и стабильности в соседних странах и в этой связи приложит все усилия для снижения напряженности между странами региона и для укрепления взаимопонимания между ними", - отметил он.

    По словам Багаи, эта встреча состоится в Тегеране на следующей неделе с участием специальных представителей по делам Афганистана из Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Китая и России.

