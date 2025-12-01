Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Глава МИД: Заслуги Гейдара Алиева живут как ценное наследие, направляющее развитие Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 00:34
    Мудрость великого лидера Гейдара Алиева, его непоколебимая преданность национальным интересам и неоценимые заслуги в укреплении традиций государственности оставили неизгладимый след в нашей истории и по сей день продолжают жить как ценное наследие, направляющее развитие Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в его аккаунте в социальных сетях, посвящённой 22-й годовщине смерти великого лидера.

    "С глубоким уважением и благодарностью вспоминаем дорогую память великого лидера Гейдара Алиева. Пусть земля ему будет пухом!" - отметил министр.

    Джейхун Байрамов публикация Гейдар Алиев
