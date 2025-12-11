İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Xəzər dənizində itkin düşən balıqçıların axtarışına helikopter cəlb olunub

    Hadisə
    • 11 dekabr, 2025
    • 13:03
    Xəzər dənizində itkin düşən balıqçıların axtarışına helikopter cəlb olunub

    Xəzər dənizində itkin düşdükləri ehtimal edilən balıqçılar - Turan Həsənov və Ağadədə Həsənovun axtarışlarına helikopter cəlb olunub.

    Bu barədə "Report"un Cənub bürosu xəbər verir.

    Bildirilib ki, onlar dekabrın 9-da Astara rayonunun Şahağac kəndindən balıq tutmaq üçün Xəzər dənizinə çıxıb və geri qayıtmayıblar. Artıq balıqçıların axtarışlarına Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus helikopter başlayıb.

