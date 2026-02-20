Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib
Futbol
- 20 fevral, 2026
- 09:24
UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunlarından sonra Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib.
"Report" xəbər verir ki, "Qarabağ" son matçda Bakıda "Nyukasl"a (İngiltərə) 1:6 hesabı ilə məğlub olduqdan sonra ölkəmiz 27-ci yerdə qərarlaşıb.
Azərbaycan hazırda 22.937 xala malikdir. 28-ci sıradakı Rusiyanın 22.632 əmsalı var.
Qeyd edək ki, siyahıya İngiltərə (112.352) başçılıq edir.
Son xəbərlər
10:32
Güclü külək Mingəçevirdə fəsadlar törədib, bir neçə ağac aşıbHadisə
10:31
İnam Kərimov: Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiqi ilə bağlı konkret addımlar atılırDaxili siyasət
10:27
Foto
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə seminar keçirilibFərdi
10:25
Azərbaycanda bu il hakimlərin sayının 700-ü keçəcəyi proqnozlaşdırılırDaxili siyasət
10:22
Ramiz Rzayev: Hakimlər cəmiyyətin ədalətə olan inamının əsas təminatçısıdırDaxili siyasət
10:21
Azərbaycan mebelinin yeni bazarlara ixrac imkanları müzakirə edilibİqtisadiyyat
10:19
Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində ikinci oyununa çıxacaqFutbol
10:17
Foto
TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edibXarici siyasət
10:16