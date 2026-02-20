İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib

    Futbol
    • 20 fevral, 2026
    • 09:24
    Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib

    UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunlarından sonra Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib.

    "Report" xəbər verir ki, "Qarabağ" son matçda Bakıda "Nyukasl"a (İngiltərə) 1:6 hesabı ilə məğlub olduqdan sonra ölkəmiz 27-ci yerdə qərarlaşıb.

    Azərbaycan hazırda 22.937 xala malikdir. 28-ci sıradakı Rusiyanın 22.632 əmsalı var.

    Qeyd edək ki, siyahıya İngiltərə (112.352) başçılıq edir.

    Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА

