После первых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы и Лиги конференций Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, это произошло после поражения "Карабаха" в матче с английским "Ньюкаслом" (1:6).

Сборная Азербайджана занимает 27-е место в рейтинге с коэффициентом 22.937, Россия - 28-е с коэффициентом 22.632.

Лидирует в рейтинге Англия (112.352).