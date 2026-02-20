Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА
Футбол
- 20 февраля, 2026
- 09:44
После первых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы и Лиги конференций Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА.
Как сообщает Report, это произошло после поражения "Карабаха" в матче с английским "Ньюкаслом" (1:6).
Сборная Азербайджана занимает 27-е место в рейтинге с коэффициентом 22.937, Россия - 28-е с коэффициентом 22.632.
Лидирует в рейтинге Англия (112.352).
