    Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА

    Футбол
    • 20 февраля, 2026
    • 09:44
    Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА

    После первых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы и Лиги конференций Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА.

    Как сообщает Report, это произошло после поражения "Карабаха" в матче с английским "Ньюкаслом" (1:6).

    Сборная Азербайджана занимает 27-е место в рейтинге с коэффициентом 22.937, Россия - 28-е с коэффициентом 22.632.

    Лидирует в рейтинге Англия (112.352).

    Азербайджан рейтинг УЕФА ФК "Карабах"
    Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib
