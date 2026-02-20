İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    • 20 fevral, 2026
    • 09:29
    Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

    Bu gün Bakının Xəzər və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan etibarən Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsində 10-cu Binǝ küçəsinin, həmçinin Nizami rayonunda 8-ci Köndələn, Pǝhlivan Fərzəliyev küçələrinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    В двух районах Баку не будет газа

