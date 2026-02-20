Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq
Energetika
- 20 fevral, 2026
- 09:29
Bu gün Bakının Xəzər və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan etibarən Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsində 10-cu Binǝ küçəsinin, həmçinin Nizami rayonunda 8-ci Köndələn, Pǝhlivan Fərzəliyev küçələrinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
