Bakı Limanında ötən il 8 milyon tondan çox yük aşırılıb
- 13 mart, 2026
- 11:10
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə məxsus "Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı" MMC-də ötən il 8 milyon 192,2 min ton yük aşırılıb.
"Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.
Sənədə əsasən, bu, 2024-cü illə müqayisədə 8,1 % çoxdur.
Ümumi yükaşırmanın 5 milyon 587,1 min ton və yaxud 68,2 %-i tranzit yüklərin payına düşüb. O cümlədən, qeyri-neft yükləri üzrə tranzit daşımaların həcmi 9,1 % artaraq 4 milyon 500 min ton təşkil edib.
Ötən il limanda vaqon aşırılması əvvəlki ilə nisbətən 1,7 % azalaraq 36 milyon 9 min ədəd təşkil edib. Vaqonların 229 min ədədi və yaxud 62,1 %-i Bakı-Türkmənbaşı-Bakı, 14 min ədədi və yaxud 37,9 %-i isə Bakı-Kurik/Aktau-Bakı istiqamətində hərəkət edib.
2025-ci ildə irihəcmli nəqliyyat vasitələrinin (TIR) sayı 2024-cü illə müqayisədə 2,9 % artaraq 59,9 min ədəd təşkil edib, bu nəqliyyat vasitələrinin 34,4 min ədədi (57,4 %-i) Bakı-Türkmənbaşı-Bakı, 25,5 min ədədi (42,6 %-i) isa Bakı-Kurık-Bakı istiqamətində daşınıb.