    Sahibə Qafarova: 2025-ci il Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də uğurlu olub

    Milli Məclis
    • 13 mart, 2026
    • 11:07
    Sahibə Qafarova: 2025-ci il Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də uğurlu olub

    Ötən il Azərbaycan dövləti üçün çoxsaylı uğurların əldə edilməsi ilə yadda qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxışı zamanı deyib.

    "Vaşinqton razılaşmaları Azərbaycan dövlətinin növbəti siyası uğur kimi yadda qalıb. Azərbaycan regional və qlobal məsələlərin həllində yaxından iştirak etmiş, bu kimi proseslərin irəli aparılmasına dəyərli töhfələr vermişdir", - o deyib.

    Spiker 2025-ci ilin Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də uğurlu il olduğunu diqqətə çatdırıb.

    Sahibə Qafarova Milli Məclis

