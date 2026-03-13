İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" güzəştli kreditləşməni 66 %-dən çox artırıb

    Biznes
    • 13 mart, 2026
    • 11:07
    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu güzəştli kreditləşməni 66 %-dən çox artırıb

    2025-ci ildə İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" ASC ümumi dəyəri 888,2 milyon manat olan 6 210 investisiya layihəsinə 412,5 milyon manat güzəştli kredit verib.

    "Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.

    Sənədə əsasən, 2024-cü illə müqayisədə investisiya layihələrinin sayı 8,5 %, güzəştli kreditlərin məbləği isə 66,2 % artıb.

    Ötən il verilmiş kreditlərin hesabına 5 662 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranıb.

    Güzəştli kreditlərin 38,5 %-i kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, 61,5 %-i müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və emalı (o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı) və digər sahələrin inkişafına yönəldilib, 76,4 %-i regionların, 23,6 %-i Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrin payına düşüb.

    İl ərzində "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu"nun investisiya portfelində mövcud olan 27 layihənin nizamnamə kapitalına yatırdığı investisiyalar nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatına ümumilikdə 20 milyard manat investisiya qoyulub.

    İndiyə qədər Fondla 14 beynəlxalq tərəfdaş arasında mövcud olan əməkdaşlıq çərçivəsində 388 milyon manat birbaşa xarici investisiya və 262 milyon manat xarici kredit cəlb olunub.

    Ötən il Fond paylı investisiya qoyuluşları üzrə ümumilikdə 3 yeni layihə təsdiq edib.

    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu Nazirlər Kabineti Güzəştli kreditləşmə

    Son xəbərlər

    11:38

    Azərbaycanın sığorta sektoru ötən il 4 % böyüyüb

    Maliyyə
    11:37

    Murat Kurum: Azərbaycan COP29-da sədrliyi ilə dünyanın gözləmədiyi uğuru ortaya qoydu

    COP29
    11:37

    Azad edilmiş ərazilərdə ötən il 154 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib

    Biznes
    11:36

    Bakıda ötən il yeni metrostansiyaların inşasına ayrılmış vəsaitin məbləği açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:35

    Gülər Paşayeva: "Ənənəvi rəqəmsal biliklər artıq maliyyə sektoru üçün kifayət etmir"

    Maliyyə
    11:35

    FHN ötən il vətəndaşlar üçün 29 fərdi yaşayış evi tikərək təhvil verib

    İnfrastruktur
    11:34

    Azərbaycan ötən il ərzaq təhlükəsizliyinə 504 milyon manat xərcləyib

    ASK
    11:34

    Azərbaycanda maliyyə sektoru üzrə məzunların iş tapmaqla bağlı çətinlikləri açıqlanıb

    Maliyyə
    11:31

    Azərbaycandakı sənaye zonalarında ötən il 103 müəssisə istehsala başlayıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti