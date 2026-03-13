"Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" güzəştli kreditləşməni 66 %-dən çox artırıb
- 13 mart, 2026
- 11:07
2025-ci ildə İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" ASC ümumi dəyəri 888,2 milyon manat olan 6 210 investisiya layihəsinə 412,5 milyon manat güzəştli kredit verib.
"Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.
Sənədə əsasən, 2024-cü illə müqayisədə investisiya layihələrinin sayı 8,5 %, güzəştli kreditlərin məbləği isə 66,2 % artıb.
Ötən il verilmiş kreditlərin hesabına 5 662 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranıb.
Güzəştli kreditlərin 38,5 %-i kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, 61,5 %-i müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və emalı (o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı) və digər sahələrin inkişafına yönəldilib, 76,4 %-i regionların, 23,6 %-i Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrin payına düşüb.
İl ərzində "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu"nun investisiya portfelində mövcud olan 27 layihənin nizamnamə kapitalına yatırdığı investisiyalar nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatına ümumilikdə 20 milyard manat investisiya qoyulub.
İndiyə qədər Fondla 14 beynəlxalq tərəfdaş arasında mövcud olan əməkdaşlıq çərçivəsində 388 milyon manat birbaşa xarici investisiya və 262 milyon manat xarici kredit cəlb olunub.
Ötən il Fond paylı investisiya qoyuluşları üzrə ümumilikdə 3 yeni layihə təsdiq edib.