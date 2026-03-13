İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    ASK
    • 13 mart, 2026
    • 11:06
    AKİA ötən il 112 milyon manatdan çox güzəştli kredit və lizinq vəsaiti ayırıb

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi (AKİA) ötən il müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə aqrar sahədə çalışan hüquqi və fiziki şəxslərdən daxil olmuş 5 444 müraciət üzrə 112,4 milyon manat məbləğində güzəştli kredit və lizinq vəsaiti ayırıb.

    "Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hesabat ilində agentlik əkin sahələrinə və çoxillik əkmələrə görə dövlət büdcəsinin vasaiti hesabına ümumilikdə 285,3 milyon manat, o cümlədən 349,7 min fermerə 1 116,3 min hektar əsas əkinlərə görə 277,4 milyon manat, 12,2 min fermerə 55,6 min hektar təkrar əkinlərə görə 6,6 milyon manat, habelə 2023-2024-cü əkin ili üçün 102 fermerə 820,15 hektar əsas əkinlərə görə 1,3 milyon manat əkin subsidiyası ödəyib.

    Eyni zamanda 14,8 min fermerə 70,2 milyon manat məbləğində məhsul (pambıq, tütün, şəkər çuğunduru, günəbaxan, qarğıdalı üzrə) və 140 toxum ting istehsalçısına istehsal edib satdıqları 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxum və tinglərə görə 5,6 milyon manat subsidiya ödənilib.

    İl ərzində 7 565 ədəd kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji avadanlıqlarının suvarma sistemləri dəsti və avadanlıqlarının (o cümlədən 63 kombayn, 1 813 traktor və 5689 ədəd digər texnikalar) alışının maliyyələşdirilməsi məqsədilə 5 105 müraciət üzrə 94 milyon manat güzəşt vəsaiti ayrılıb.

