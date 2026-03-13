Azərbaycan banklarının müddətli xarici borcu 50 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 13 mart, 2026
- 11:09
Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan banklarının müddətli xarici borcu 1 milyard 164 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.
Sənədə deyilir ki, bu, ötən il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 50,3 % və yaxud 389 milyon ABŞ dolları çoxdur.
Hesabat ilinin sonuna bankların cəmi öhdəliklərinin 4 %-ni xarici borc təşkil edib.
