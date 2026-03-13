İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycan banklarının müddətli xarici borcu 50 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 13 mart, 2026
    • 11:09
    Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan banklarının müddətli xarici borcu 1 milyard 164 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.

    Sənədə deyilir ki, bu, ötən il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 50,3 % və yaxud 389 milyon ABŞ dolları çoxdur.

    Hesabat ilinin sonuna bankların cəmi öhdəliklərinin 4 %-ni xarici borc təşkil edib.

    Nazirlər Kabineti Azərbaycan bankları Müddətli xarici borc
