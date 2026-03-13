Внешний долг банков Азербайджана в 2025 году вырос в 1,5 раза

Срочный внешний долг банков Азербайджана по состоянию на 1 января текущего года составил $1 млрд 164 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на обзорный отчет о деятельности Кабинета министров за 2025 год, это на 50,3%, или на $389 млн, больше по сравнению с показателем на 1 января прошлого года.

Согласно документу, на конец отчетного года внешний долг составил 4% от совокупных обязательств банков.