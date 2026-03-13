İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycan banklarının likvid aktivləri 9 %-dən çox azalıb

    Maliyyə
    • 13 mart, 2026
    • 11:08
    Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan banklarının likvid aktivləri 12,9 milyard manat olmaqla sektorun aktivlərinin 22,6 %-ni təşkil edib.

    "Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.

    Sənədə əsasən, bu, ötən il yanvarın 1-i ilə müqayisədə bankların likvid aktivləri 9,2 % azalıb.

    Sektorun likvidlik göstəriciləri (məcmu və xarici valyutada likvidliyin örtülmə əmsalları, ani likvidlik əmsalı) 54,6 % təşkil etməklə minimum requlyativ tələbi (30 %) 1,8 dəfə üstələyib.

    Nazirlər Kabineti Azərbaycan bankları
