    Ликвидные активы банков Азербайджана сократились на 9,2%

    Финансы
    • 13 марта, 2026
    • 11:28
    Ликвидные активы банков Азербайджана сократились на 9,2%

    Ликвидные активы банков Азербайджана на 1 января этого года составили 12,9 млрд манатов, или 22,6% совокупных активов банковского сектора.

    Как сообщает Report со ссылкой на обзорный отчет Кабинета министров о деятельности за 2025 год, по сравнению с 1 января прошлого года объем ликвидных активов банков сократился на 9,2%.

    Согласно документу, показатели ликвидности сектора, включая коэффициенты покрытия ликвидности в совокупности и в иностранной валюте, а также коэффициент мгновенной ликвидности, составили 54,6%.

    Этот показатель в 1,8 раза превысил минимальное регулятивное требование, установленное на уровне 30%.

    Отчет Кабинета министров Банковский сектор Ликвидные активы банков
    Azərbaycan banklarının likvid aktivləri 9 %-dən çox azalıb
