Ликвидные активы банков Азербайджана сократились на 9,2%

Ликвидные активы банков Азербайджана на 1 января этого года составили 12,9 млрд манатов, или 22,6% совокупных активов банковского сектора.

Как сообщает Report со ссылкой на обзорный отчет Кабинета министров о деятельности за 2025 год, по сравнению с 1 января прошлого года объем ликвидных активов банков сократился на 9,2%.

Согласно документу, показатели ликвидности сектора, включая коэффициенты покрытия ликвидности в совокупности и в иностранной валюте, а также коэффициент мгновенной ликвидности, составили 54,6%.

Этот показатель в 1,8 раза превысил минимальное регулятивное требование, установленное на уровне 30%.