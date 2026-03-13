Ликвидные активы банков Азербайджана сократились на 9,2%
Финансы
- 13 марта, 2026
- 11:28
Ликвидные активы банков Азербайджана на 1 января этого года составили 12,9 млрд манатов, или 22,6% совокупных активов банковского сектора.
Как сообщает Report со ссылкой на обзорный отчет Кабинета министров о деятельности за 2025 год, по сравнению с 1 января прошлого года объем ликвидных активов банков сократился на 9,2%.
Согласно документу, показатели ликвидности сектора, включая коэффициенты покрытия ликвидности в совокупности и в иностранной валюте, а также коэффициент мгновенной ликвидности, составили 54,6%.
Этот показатель в 1,8 раза превысил минимальное регулятивное требование, установленное на уровне 30%.
Последние новости
12:03
Фото
Baku Steel Company увеличила экспорт в США и Европу в 2025 годуБизнес
12:00
В Израиле с начала операции против Ирана госпитализированы почти 3 тыс. человекДругие страны
11:55
Асадов: В Азербайджане в 2026г планируется разминировать более 65 тыс. га земельКарабах
11:55
В Азербайджане освоено 99,99% средств на ликвидацию ЧСФинансы
11:55
Али Асадов: Суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана надежно обеспеченыВнутренняя политика
11:54
Марк Карни: Канада вложит почти $26 млрд в новые военные базы в АрктикеДругие страны
11:52
Али Асадов: Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $91 млрдФинансы
11:52
Страховой сектор Азербайджана вырос на 4% в 2025 годуФинансы
11:51