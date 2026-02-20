Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    • 20 февраля, 2026
    • 09:51
    Сегодня в двух районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.

    Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

    В связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 газоснабжение будет временно приостановлено в поселке Бина Хазарского района и на двух улицах Низаминского района - 8-ой Конделен и Пахливан Фарзалиев.

