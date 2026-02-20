В двух районах Баку не будет газа

Сегодня в двух районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

В связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 газоснабжение будет временно приостановлено в поселке Бина Хазарского района и на двух улицах Низаминского района - 8-ой Конделен и Пахливан Фарзалиев.