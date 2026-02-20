В двух районах Баку не будет газа
Энергетика
- 20 февраля, 2026
- 09:51
Сегодня в двух районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.
Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".
В связи с ремонтно-монтажными работами с 10:00 газоснабжение будет временно приостановлено в поселке Бина Хазарского района и на двух улицах Низаминского района - 8-ой Конделен и Пахливан Фарзалиев.
