Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura yekun vurulacaq
Komanda
- 20 fevral, 2026
- 09:50
Voleybol üzrə qadınlar arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq.
Günün ilk matçı Tovuzda "Turan" və UNEC kollektivləri arasında reallaşacaq. Qarşılaşma saat 14:00-da Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində start götürəcək.
Saat 17:00-da isə "Murov Az Terminal" - "Milli Aviasiya Akademiyası" matçı keçiriləcək. Bu oyun "Murov Az Terminal"ın idman zalında təşkil olunacaq.
Son xəbərlər
10:32
Foto
Güclü külək Mingəçevirdə fəsadlar törədib, bir neçə ağac aşıbHadisə
10:31
İnam Kərimov: Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiqi ilə bağlı konkret addımlar atılırDaxili siyasət
10:27
Foto
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə seminar keçirilibFərdi
10:25
Azərbaycanda bu il hakimlərin sayının 700-ü keçəcəyi proqnozlaşdırılırDaxili siyasət
10:22
Ramiz Rzayev: Hakimlər cəmiyyətin ədalətə olan inamının əsas təminatçısıdırDaxili siyasət
10:21
Azərbaycan mebelinin yeni bazarlara ixrac imkanları müzakirə edilibİqtisadiyyat
10:19
Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində ikinci oyununa çıxacaqFutbol
10:17
Foto
TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edibXarici siyasət
10:16