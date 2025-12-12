Пярвиз Шахбазов: Энергетическое партнерство Азербайджана и США вступает в новую стратегическую фазу

В рамках визита в Соединенные Штаты министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов выступил в Университете Джорджа Вашингтона, одном из ведущих высших учебных заведений страны, на мероприятии, посвящённом 22-й годовщине смерти национального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает американское бюро Report, в своей речи министр отметил исключительные заслуги великого лидера в истории азербайджанской государственности.

Он подчеркнул, что усилия Гейдара Алиева, направленные на установление надёжного и стабильного партнёрства с США, заложили стратегические основы сотрудничества в сферах энергетики, безопасности и экономики:

"Как результат стратегического мышления Гейдара Алиева, в 1994 году был подписан "Контракт века", который стал первой победой азербайджано-американского энергетического партнёрства и положил начало активному участию США во всех процессах по выведению энергетических ресурсов Каспийского моря на международные рынки".

Вслед за "Контрактом века" в Белом доме были подписаны четыре соглашения между нефтяными компаниями обеих стран, а также реализованы при поддержке США проекты Баку–Супса, Баку–Тбилиси–Джейхан и Южного газового коридора, что стало успешными примерами энергетического партнёрства.

Отмечено, что в качестве достойного продолжателя наследия великого лидера отношения между Азербайджаном и США укрепляются под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента США Дональда Трампа, а энергетическое партнёрство вступает в новую стратегическую фазу.

В мероприятии также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, депутат, глава межпарламентской рабочей группы по связям Азербайджан–США Самед Сеидов. Кроме того, по инициативе Фонда Гейдара Алиева был показан фильм "След".