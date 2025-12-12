Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Пярвиз Шахбазов: Энергетическое партнерство Азербайджана и США вступает в новую стратегическую фазу

    Энергетика
    • 12 декабря, 2025
    • 01:51
    Пярвиз Шахбазов: Энергетическое партнерство Азербайджана и США вступает в новую стратегическую фазу

    В рамках визита в Соединенные Штаты министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов выступил в Университете Джорджа Вашингтона, одном из ведущих высших учебных заведений страны, на мероприятии, посвящённом 22-й годовщине смерти национального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает американское бюро Report, в своей речи министр отметил исключительные заслуги великого лидера в истории азербайджанской государственности.

    Он подчеркнул, что усилия Гейдара Алиева, направленные на установление надёжного и стабильного партнёрства с США, заложили стратегические основы сотрудничества в сферах энергетики, безопасности и экономики:

    "Как результат стратегического мышления Гейдара Алиева, в 1994 году был подписан "Контракт века", который стал первой победой азербайджано-американского энергетического партнёрства и положил начало активному участию США во всех процессах по выведению энергетических ресурсов Каспийского моря на международные рынки".

    Вслед за "Контрактом века" в Белом доме были подписаны четыре соглашения между нефтяными компаниями обеих стран, а также реализованы при поддержке США проекты Баку–Супса, Баку–Тбилиси–Джейхан и Южного газового коридора, что стало успешными примерами энергетического партнёрства.

    Отмечено, что в качестве достойного продолжателя наследия великого лидера отношения между Азербайджаном и США укрепляются под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента США Дональда Трампа, а энергетическое партнёрство вступает в новую стратегическую фазу.

    В мероприятии также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, депутат, глава межпарламентской рабочей группы по связям Азербайджан–США Самед Сеидов. Кроме того, по инициативе Фонда Гейдара Алиева был показан фильм "След".

    Пярвиз Шахбазов США Гейдар Алиев энергетика
    Фото
    Pərviz Şahbazov: Azərbaycanla ABŞ-nin enerji tərəfdaşlığı yeni strateji mərhələyə qədəm qoyub
    Elvis

    Последние новости

    01:51
    Фото

    Пярвиз Шахбазов: Энергетическое партнерство Азербайджана и США вступает в новую стратегическую фазу

    Энергетика
    01:47

    Кэролайн Ливитт: Трамп намерен поговорить с лидерами Таиланда и Камбоджи

    Другие страны
    01:15

    В Иране представители шести стран обсудят ситуацию в Афганистане

    В регионе
    00:56

    Белый дом: Трамп не заинтересован в "затяжной войне" с Венесуэлой

    Другие страны
    00:34
    Фото

    Глава МИД: Заслуги Гейдара Алиева живут как ценное наследие, направляющее развитие Азербайджана

    Внутренняя политика
    00:19

    МИД: Гейдар Алиев сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджанской Республики

    Внутренняя политика
    00:11
    Фото

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    00:00

    Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидера

    Внутренняя политика
    00:00

    Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева минуло 22 года

    Внутренняя политика
    Лента новостей