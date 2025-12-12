Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Нижняя палата Конгресса отклонила попытку импичмента Трампа

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 02:56
    Нижняя палата Конгресса отклонила попытку импичмента Трампа

    Палата представителей Конгресса США отклонила попытку конгрессмена Эла Грина (демократ от штата Техас) запустить процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа из-за его слов о смертной казни.

    Как передает Report, голосование в нижней палате законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

    За то, чтобы отклонить резолюцию об импичменте Трампа, которую Грин внес на рассмотрение Конгресса США 10 декабря, высказались 237 членов Палаты представителей, против - 140, 47 воздержались. Таким образом, документ не принят к рассмотрению.

    Грин обвинял Трампа в том, что тот злоупотребляет властью, а также "продвигает насилие, порождает ненависть, подрывает демократию и разрушает республику". В частности, законодатель обратил внимание на заявление Трампа, который ранее напомнил сенаторам и конгрессменам от Демократической партии, что их призывы к американским военнослужащим не выполнять приказы могут караться смертной казнью как подстрекательство к бунту. Кроме того, согласно позиции Грина, Трамп угрожает федеральным судьям, подрывает независимость судебной системы, а в результате его политики участились случаи "угроз политического насилия и рукоприкладства".

    импичмент Дональд Трамп Конгресс США
    Konqresin aşağı palatası Trampın impiçmenti cəhdini rədd edib
    Elvis

    Последние новости

    03:29

    Трамп: США ведут переговоры с Россией и Китаем по вопросам денуклеаризации

    Другие страны
    03:10

    В Румынии выявили случай проказы

    Другие страны
    02:56

    Нижняя палата Конгресса отклонила попытку импичмента Трампа

    Другие страны
    02:29

    Состоялись матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    02:24

    Лига конференций УЕФА: Состоялись матчи 5-го тура общего этапа

    Футбол
    02:22

    В Перу в ДТП с автобусом погибли восемь человек

    Другие страны
    01:51
    Фото

    Пярвиз Шахбазов: Энергетическое партнерство Азербайджана и США вступает в новую стратегическую фазу

    Энергетика
    01:47

    Кэролайн Ливитт: Трамп намерен поговорить с лидерами Таиланда и Камбоджи

    Другие страны
    01:15

    В Иране представители шести стран обсудят ситуацию в Афганистане

    В регионе
    Лента новостей