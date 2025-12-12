Нижняя палата Конгресса отклонила попытку импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США отклонила попытку конгрессмена Эла Грина (демократ от штата Техас) запустить процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа из-за его слов о смертной казни.

Как передает Report, голосование в нижней палате законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

За то, чтобы отклонить резолюцию об импичменте Трампа, которую Грин внес на рассмотрение Конгресса США 10 декабря, высказались 237 членов Палаты представителей, против - 140, 47 воздержались. Таким образом, документ не принят к рассмотрению.

Грин обвинял Трампа в том, что тот злоупотребляет властью, а также "продвигает насилие, порождает ненависть, подрывает демократию и разрушает республику". В частности, законодатель обратил внимание на заявление Трампа, который ранее напомнил сенаторам и конгрессменам от Демократической партии, что их призывы к американским военнослужащим не выполнять приказы могут караться смертной казнью как подстрекательство к бунту. Кроме того, согласно позиции Грина, Трамп угрожает федеральным судьям, подрывает независимость судебной системы, а в результате его политики участились случаи "угроз политического насилия и рукоприкладства".