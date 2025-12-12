Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Румынии выявили случай проказы

    Случай проказы (болезни Хансена) зарегистрировали в Румынии.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

    Трое других пациенток с подозрением на заболевание проходят клиническое и микробиологическое обследование. Все четверо приехали из стран Азии и работают массажистками в спа-салоне в Клуж-Напоке. Уточняется, что две из них в возрасте 21 года и 25 лет, первыми обратившиеся в городскую больницу, прибыли из Индонезии.

    Спа-салон закрыт до завершения эпидемиологического расследования. В нем продезинфицированы все использовавшиеся помещения, организованы проверки работников.

    Последний случай проказы был диагностирован в Румынии в 1981 году. В стране существует последний в Европе лепрозорий, расположенный в населенном пункте Тикилешть (уезд Тулча). В 2018 году в нем находились лишь 10 пациентов.

