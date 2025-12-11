Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Белый дом: Трамп не заинтересован в "затяжной войне" с Венесуэлой

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 00:56
    Белый дом: Трамп не заинтересован в затяжной войне с Венесуэлой

    Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в продолжительном военном конфликте с Венесуэлой.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

    Ее спросили, может ли начало ударов с воздуха по наземным целям в Венесуэле, а также возможное полномасштабное военное вторжение ВС США в эту страну привести к столь непопулярному среди избирателей Трампа затяжному военному конфликту. "Затяжная война определенно не в интересах этого президента, он очень четко дал это понять. Он хочет мира, а также хочет положить конец незаконному ввозу в США наркотиков, которые уносят жизни сотен тысяч американцев по всей стране", - сказала Ливитт.

    Дональд Трамп Белый дом Венесуэла конфликт
    Ağ Ev: Tramp Venesuela ilə "uzunmüddətli müharibə"də maraqlı deyil
    Elvis

    Последние новости

    01:51
    Фото

    Пярвиз Шахбазов: Энергетическое партнерство Азербайджана и США вступает в новую стратегическую фазу

    Энергетика
    01:47

    Кэролайн Ливитт: Трамп намерен поговорить с лидерами Таиланда и Камбоджи

    Другие страны
    01:15

    В Иране представители шести стран обсудят ситуацию в Афганистане

    В регионе
    00:56

    Белый дом: Трамп не заинтересован в "затяжной войне" с Венесуэлой

    Другие страны
    00:34
    Фото

    Глава МИД: Заслуги Гейдара Алиева живут как ценное наследие, направляющее развитие Азербайджана

    Внутренняя политика
    00:19

    МИД: Гейдар Алиев сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджанской Республики

    Внутренняя политика
    00:11
    Фото

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    00:00

    Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидера

    Внутренняя политика
    00:00

    Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева минуло 22 года

    Внутренняя политика
    Лента новостей