Белый дом: Трамп не заинтересован в "затяжной войне" с Венесуэлой

Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в продолжительном военном конфликте с Венесуэлой.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, может ли начало ударов с воздуха по наземным целям в Венесуэле, а также возможное полномасштабное военное вторжение ВС США в эту страну привести к столь непопулярному среди избирателей Трампа затяжному военному конфликту. "Затяжная война определенно не в интересах этого президента, он очень четко дал это понять. Он хочет мира, а также хочет положить конец незаконному ввозу в США наркотиков, которые уносят жизни сотен тысяч американцев по всей стране", - сказала Ливитт.