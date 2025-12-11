Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Во Вьетнаме построят высокоскоростную железную дорогу почти за $4 млрд

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 13:49
    Во Вьетнаме построят высокоскоростную железную дорогу почти за $4 млрд

    Подразделение вьетнамского конгломерата Vingroup Vinspeed получило разрешение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит центр города Хошимин с прибрежными районами на юго-востоке Вьетнама.

    Как передает Report, об этом сообщает Nikkei.

    Стоимость проекта оценивается в 102,4 трлн донгов ($3,9 млрд). Строительные работы начнутся уже 19 декабря.

    Согласно данным проектной документации, протяженность магистрали составит 54 км. Поезда смогут двигаться со скоростью до 350 км/ч, время в пути от центра Хошимина до конечной станции Канзё на побережье Южно-Китайского моря составит около 20 минут. В настоящее время этот участок можно преодолеть за 1,5 часа.

    Ожидается, что на линии будут работать 6 поездов, которые будут двигаться с 20-минутными перерывами.

    Вьетнам железная дорога инвестиции высокоскоростные поезда
    Elvis

    Последние новости

    14:23

    Президент Венгрии принял главу МИД Азербайджана

    Внешняя политика
    14:22

    Арестован начальник торгового порта Баку–Говсан

    Происшествия
    14:21

    Киев назвал условия проведения президентских выборов в Украине

    Другие страны
    14:17

    Али Асадов посетил могилу Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    14:14

    В Баку восемь школьников госпитализировали из-за возможного отравления жвачкой

    Наука и образование
    13:55

    В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли более чем на 17%

    Финансы
    13:53

    Определились соперники женской сборной Азербайджана во II раунде ЧЕ

    Футбол
    13:52

    Азербайджан и Россия обсудили ускорение процессов пересечения границы

    Бизнес
    13:49

    Во Вьетнаме построят высокоскоростную железную дорогу почти за $4 млрд

    Другие страны
    Лента новостей