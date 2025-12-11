Во Вьетнаме построят высокоскоростную железную дорогу почти за $4 млрд

Подразделение вьетнамского конгломерата Vingroup Vinspeed получило разрешение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит центр города Хошимин с прибрежными районами на юго-востоке Вьетнама.

Как передает Report, об этом сообщает Nikkei.

Стоимость проекта оценивается в 102,4 трлн донгов ($3,9 млрд). Строительные работы начнутся уже 19 декабря.

Согласно данным проектной документации, протяженность магистрали составит 54 км. Поезда смогут двигаться со скоростью до 350 км/ч, время в пути от центра Хошимина до конечной станции Канзё на побережье Южно-Китайского моря составит около 20 минут. В настоящее время этот участок можно преодолеть за 1,5 часа.

Ожидается, что на линии будут работать 6 поездов, которые будут двигаться с 20-минутными перерывами.