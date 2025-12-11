Путин и Эрдоган проведут переговоры в Ашхабаде

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 декабря проведут встречу в Ашхабаде, куда оба лидера отправятся для участия в мероприятиях по случаю 30-летия признания постоянного нейтралитета Туркменистана.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, в рамках визита в Путина запланирован целый ряд двусторонних встреч.

    "Планируется", - ответил Песков на вопрос, есть ли в планах у Путина встреча с Эрдоганом.

    Напомним, в рамках 30-летия провозглашения нейтралитета Туркменистана в Ашхабаде пройдет Международный форум мира и доверия на уровне глав государств и руководителей международных структур.

