Путин и Эрдоган проведут переговоры в Ашхабаде

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 декабря проведут встречу в Ашхабаде, куда оба лидера отправятся для участия в мероприятиях по случаю 30-летия признания постоянного нейтралитета Туркменистана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в рамках визита в Путина запланирован целый ряд двусторонних встреч.

"Планируется", - ответил Песков на вопрос, есть ли в планах у Путина встреча с Эрдоганом.

Напомним, в рамках 30-летия провозглашения нейтралитета Туркменистана в Ашхабаде пройдет Международный форум мира и доверия на уровне глав государств и руководителей международных структур.