Путин и Эрдоган проведут переговоры в Ашхабаде
Другие страны
- 11 декабря, 2025
- 13:34
Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 декабря проведут встречу в Ашхабаде, куда оба лидера отправятся для участия в мероприятиях по случаю 30-летия признания постоянного нейтралитета Туркменистана.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, в рамках визита в Путина запланирован целый ряд двусторонних встреч.
"Планируется", - ответил Песков на вопрос, есть ли в планах у Путина встреча с Эрдоганом.
Напомним, в рамках 30-летия провозглашения нейтралитета Туркменистана в Ашхабаде пройдет Международный форум мира и доверия на уровне глав государств и руководителей международных структур.
Последние новости
13:41
Азербайджан в мероприятиях по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана представит Али АсадовВнешняя политика
13:34
Путин и Эрдоган проведут переговоры в АшхабадеДругие страны
13:33
Фото
Туристический потенциал Азербайджана был представлен в ИзраилеТуризм
13:30
Лодка с мигрантами перевернулась в Хорватии: есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
13:27
Вертолет МЧС задействован в поисках пропавших в Каспийском море рыбаковПроисшествия
13:25
Президент Азербайджана позвонил Гурбангулы БердымухамедовуВнешняя политика
13:19
МЭА снизил прогноз по росту поставок нефти в мире в 2025-2026 годахЭнергетика
13:18
Начальник портового поста таможни арестован по делу о коррупции - ОФИЦИАЛЬНОПроисшествия
13:18