    Putin və Ərdoğan Aşqabadda danışıqlar aparacaqlar

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 13:40
    Putin və Ərdoğan Aşqabadda danışıqlar aparacaqlar

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Aşqabadda (Türkmənistan) görüş keçirəcəklər.

    "Report"un Rusiya KİV-nə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə jurnalistlərə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    Hər iki lider Türkmənistanın bitərəfliyinin 30 illiyinə həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak etmək üçün Aşqabada gedəcəklər.

    D.Peskovun sözlərinə görə, Putinin səfəri çərçivəsində bir sıra ikitərəfli görüşlər planlaşdırılır.

    Mətbuat katibi Putinin Ərdoğanla görüşünün planlaşdırıldığını da deyib.

    Xatırladaq ki, Türkmənistanın bitərəfliyinin 30 illiyi münasibətilə Aşqabadda dekabrın 12-də dövlət başçıları və beynəlxalq strukturların rəhbərləri səviyyəsində Beynəlxalq Sülh və Etimad Forumu keçiriləcək.

    Vladimir Putin Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya Türkiyə
