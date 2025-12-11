ABŞ Venesuela yaxınlığında saxlanılan tankeri neftlə birlikdə müsadirə edəcək

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 12 dekabr, 2025
    00:43
    ABŞ Administrasiyası bir müddət əvvəl Venesuela sahilləri yaxınlığında saxlanılan tankeri və onun daşıdığı nefti müsadirə etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt jurnalistlər üçün keçirdiyi növbəti brifinqdə bildirib.

    "Gəmi hazırda müsadirə prosedurundan keçir", - deyən Livitt hazırda müstəntiqlərin gəmi üzərində işlədiyini əlavə edib.

    "Neftə gəldikdə bu başqa bir məsələdir. Gəmi ABŞ limanına gedəcək və Vaşinqton, həqiqətən də, nefti müsadirə etmək niyyətindədir. Lakin bu neftin müsadirəsi üçün hüquqi prosedur mövcuddur və bu hüquqi prosedur izləniləcək", – Livitt əlavə edib.

    Bundan əvvəl Venesuela Xarici İşlər Nazirliyi Amerika tərəfinin Karib dənizində neft tankerini ələ keçirməsini beynəlxalq quldurluq aktı kimi qiymətləndirdiyini bəyan etmişdi.

    США конфискуют задержанный близ Венесуэлы танкер вместе с нефтью

