Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    США конфискуют задержанный близ Венесуэлы танкер вместе с нефтью

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 23:44
    США конфискуют задержанный близ Венесуэлы танкер вместе с нефтью

    Администрация США планирует конфисковать задержанный ранее возле побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть.

    Как передает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Судно в настоящее время проходит процедуру конфискации", - сказала она, добавив, что сейчас на нем работают следователи.

    "Что касается нефти, то это другой вопрос. Судно пойдет в порт США, и Вашингтон действительно намерен конфисковать нефть. Однако для конфискации этой нефти существует юридическая процедура, и эта юридическая процедура будет соблюдена", - добавила Ливитт.

    Ранее в Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.

    Белый дом Кэролайн Ливитт танкер Венесуэла США нефть
    Elvis

    Последние новости

    00:19

    МИД: Гейдар Алиев сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджанской Республики

    Внутренняя политика
    00:11
    Фото

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    00:00

    Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидера

    Внутренняя политика
    00:00

    Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева минуло 22 года

    Внутренняя политика
    23:44

    США конфискуют задержанный близ Венесуэлы танкер вместе с нефтью

    Другие страны
    23:26

    Белый дом: Трамп активно работает над урегулированием конфликта между РФ и Украиной

    Другие страны
    23:17
    Фото

    Эрдоган встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде

    В регионе
    23:16
    Фото

    Украина и США провели новый раунд переговоров о гарантиях безопасности

    Другие страны
    23:04

    Послы ЕС одобрили решение о бессрочной заморозке активов РФ - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей