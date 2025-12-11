США конфискуют задержанный близ Венесуэлы танкер вместе с нефтью

Администрация США планирует конфисковать задержанный ранее возле побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть.

Как передает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Судно в настоящее время проходит процедуру конфискации", - сказала она, добавив, что сейчас на нем работают следователи.

"Что касается нефти, то это другой вопрос. Судно пойдет в порт США, и Вашингтон действительно намерен конфисковать нефть. Однако для конфискации этой нефти существует юридическая процедура, и эта юридическая процедура будет соблюдена", - добавила Ливитт.

Ранее в Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.