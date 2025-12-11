Азербайджан в мероприятиях по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана представит Али Асадов

Азербайджан в мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана, будет представлять премьер-министр Али Асадов.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе телефонного разговора с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Отметив, что 12 декабря в Азербайджане отмечается День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, президент Ильхам Алиев сказал, что не сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана, и подчеркнул, что в этих мероприятиях примет участие премьер-министр Азербайджана.