    Азербайджан в мероприятиях по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана представит Али Асадов

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 13:41
    Азербайджан в мероприятиях по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана представит Али Асадов
    Азербайджан в мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана, будет представлять премьер-министр Али Асадов.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе телефонного разговора с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

    Отметив, что 12 декабря в Азербайджане отмечается День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, президент Ильхам Алиев сказал, что не сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана, и подчеркнул, что в этих мероприятиях примет участие премьер-министр Азербайджана.

    Azərbaycanı Türkmənistanın bitərəfliyinin tanınmasının 30-cu ildönümü ilə bağlı tədbirlərdə Baş nazir təmsil edəcək
    Prime Minister Asadov to represent Azerbaijan at Turkmenistan neutrality anniversary
