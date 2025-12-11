Азербайджан в мероприятиях по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана представит Али Асадов
Внешняя политика
- 11 декабря, 2025
- 13:41
Азербайджан в мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана, будет представлять премьер-министр Али Асадов.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе телефонного разговора с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Отметив, что 12 декабря в Азербайджане отмечается День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, президент Ильхам Алиев сказал, что не сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана, и подчеркнул, что в этих мероприятиях примет участие премьер-министр Азербайджана.
Последние новости
14:23
Президент Венгрии принял главу МИД АзербайджанаВнешняя политика
14:22
Арестован начальник торгового порта Баку–ГовсанПроисшествия
14:21
Киев назвал условия проведения президентских выборов в УкраинеДругие страны
14:17
Али Асадов посетил могилу Гейдара АлиеваВнутренняя политика
14:14
В Баку восемь школьников госпитализировали из-за возможного отравления жвачкойНаука и образование
13:55
В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли более чем на 17%Финансы
13:53
Определились соперники женской сборной Азербайджана во II раунде ЧЕФутбол
13:52
Азербайджан и Россия обсудили ускорение процессов пересечения границыБизнес
13:49