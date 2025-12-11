İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanı Türkmənistanın bitərəfliyinin tanınmasının 30-cu ildönümü ilə bağlı tədbirlərdə Baş nazir təmsil edəcək

    Xarici siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 12:25
    Azərbaycanı Türkmənistanın bitərəfliyinin tanınmasının 30-cu ildönümü ilə bağlı tədbirlərdə Baş nazir təmsil edəcək
    Əli Əsədov

    Türkmənistanın daimi bitərəfliyinin tanınmasının 30-cu ildönümü ilə bağlı tədbirlərdə Azərbaycanı Baş nazir Əli Əsədov təmsil edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla telefon söhbəti zamanı deyib.

    Prezident dekabrın 12-də Azərbaycanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım gününün keçirildiyini deyərək, Türkmənistanın daimi bitərəfliyinin tanınmasının 30-cu ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə iştirak edə bilməyəcəyini bildirib, həmin tədbirlərdə Azərbaycanın Baş nazirinin iştirak edəcəyini vurğulayıb.

    İlham Əliyev Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan Türkmənistan

    Son xəbərlər

    12:50

    Prezident Ofisinin müşaviri: Ərazi güzəşti Ukrayna üçün müzakirə mövzusu deyil

    Digər ölkələr
    12:50

    Naxçıvanın xarici ticarətdə ixracı 32 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:45

    Elçin Quliyev Bəhreynin daxili işlər naziri ilə görüşüb

    Hadisə
    12:43
    Foto

    Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 20 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    12:42

    İbrahim Süleymanov: "Süni intellekt nə qədər faydalı olsa da, çox böyük risklər də daşıyır"

    İKT
    12:42

    Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması 1 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    12:36

    "Azərişıq" Kəlbəcərin elektrik şəbəkəsini yenidən qurur

    Energetika
    12:33

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Litva və Şimali İrlandiya bizim üçün uyğun rəqiblərdir"

    Futbol
    12:31
    Foto

    Azərbaycanda data və kvantum platformaları yaradıla bilər

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti