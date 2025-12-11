Глава Coinbase прогнозирует рост биткоина до $1 млн к 2030 году

Генеральный директор одной из крупнейших криптовалютных платформ в мире Coinbase Брайан Армстронг прогнозирует рост биткоина до $1 млн к 2030 году, несмотря на текущую волатильность криптовалюты, которая потеряла примерно 30% стоимости по сравнению с недавним максимумом.

Как передает Report, об этом бизнесмен заявил в интервью эмиратскому изданию The National на полях экономического форума Abu Dhabi Finance Week.

"Я думаю, что криптовалюта обладает большим потенциалом роста. <...> Я по-прежнему считаю, что к 2030 году биткоин будет стоить миллион долларов", - сказал Армстронг.

По словам главы Coinbase, основанной в США в 2012 году, инвесторы не должны придавать большого значения краткосрочным колебаниям рынка криптовалют, поскольку биткоин остается наиболее доходным активом последнего десятилетия. "В краткосрочной перспективе криптовалюта воспринимается как рисковый актив, но за последние 10 лет биткоин был лучшим по доходности", - подчеркнул он.

Напомним, что 1 декабря биткойн пережил одно из самых серьезных дневных падений, потеряв 6% своей стоимости. Волну продаж спровоцировали инвесторы, закрывшие позиции на $1 млрд. Котировки биткоина опускались ниже $84 тысяч, однако потом вернулись к отметке $90 тысяч.

Массовая распродажа последовала за самым крупным за четыре года месячным снижением биткоина в ноябре, когда криптовалюта подешевела на $18 тысяч. Незадолго до этого курс биткоина достиг исторического максимума - свыше $126 тысяч. С октября криптовалюта потеряла около 30% стоимости.