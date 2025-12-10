Киев и Вашингтон обсудили восстановление Украины и мирный план

Украинский лидер Владимир Зеленский провел онлайн-разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером и главой компании BlackRock Ларри Финком.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Вместе с командой провели продуктивный разговор с американской стороной - Скоттом Бессентом, Джаредом Кушнером и Ларри Финком. Фактически это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по экономическому восстановлению Украины", - написал он.

С украинской стороны также в беседе участвовали премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр экономики Алексей Соболев, первый замглавы МИД Сергей Кислица, начальник генштаба Андрей Гнатов.

Стороны обменялись мнениями по ключевым аспектам и механизмам восстановления страны. По словам украинского лидера, есть много наработок, которые при правильном подходе можно будет применить.

По его словам, Киев подготовил свой взгляд на 20 базовых пунктов фундаментального документа для окончания российско-украинской войны.

"Именно общая безопасность будет определять защищенность экономики и бизнес-климата", - отметил Зеленский.

Также участники встречи согласовали следующие контакты между переговорными командами.

"Как и всегда, с нашей стороны задержек не будет. Работаем на результат. Благодарю президента Трампа и его команду за содержательную работу и поддержку", - подчеркнул Зеленский.