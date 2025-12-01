Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Багдаде обсуждено упрощение визового режима между Азербайджаном и Ираком

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 01:18
    В Багдаде состоялся второй раунд консульских консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Ирака.

    Об этом Report сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

    Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник Консульского управления МИД Эмиль Сафаров, иракскую - начальник Консульского управления МИД страны Фалах Абдулхассан.

    Было обсуждено текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в консульской сфере, в том числе вопросы упрощения визового режима для граждан обеих стран.

    В рамках консультаций был проведен обмен мнениями по вопросам защиты прав и свобод граждан двух стран, оказания необходимой консульской помощи, совершенствования профильной двусторонней договорной базы в этом направлении.

    Стороны, обменявшись опытом о последних нововведениях в консульской сфере, также подчеркнули важность укрепления связей между двумя странами в областях миграции, внутренних дел, юстиции, включая правовую помощь и другие сферы.

    Лента новостей