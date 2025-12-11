İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycanla İraq arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 01:01
    Azərbaycanla İraq arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi müzakirə olunub

    Bağdad şəhərində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə İraq Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi arasında ikinci konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

    Məsləhətləşmələrdə Azərbaycan nümayəndə heyətinə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq idarəsinin rəisi Emil Səfərov, İraq Respublikasının nümayəndə heyətinə isə İraq Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq idarəsinin rəisi Falah Abdulhassan rəhbərlik edib.

    Konsulluq məsləhətləşmələri zamanı Azərbaycan üçün tərəfdaş ölkə olan İraq Respublikası ilə konsulluq sahəsində əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, o cümlədən iki ölkə vətəndaşlarına münasibətdə viza rejiminin sadələşdirilməsi məsələləri müzakirə olunub.

    Məsləhətləşmələr çərçivəsində iki ölkə vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının qorunması, zəruri konsulluq yardımının göstərilməsi, bu istiqamətdə müvafiq ikitərəfli müqavilə bazasının təkmilləşdirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Konsulluq sahəsində həyata keçirilmiş son yeniliklər barədə təcrübə mübadiləsi aparan tərəflər, həmçinin iki ölkə arasında miqrasiya, daxili işlər, ədliyyə, o cümlədən hüquqi yardım və digər sahələrdə əlaqələrin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

    В Багдаде обсуждено упрощение визового режима между Азербайджаном и Ираком

