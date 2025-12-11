Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    ФРС: Рост стоимости товаров в США обусловлен в основном пошлинами

    Федеральная резервная система США (ФРС, выполняет функции центробанка) считает, что рост стоимости товаров в стране обусловлен главным образом введением Вашингтоном пошлин на продукцию других государств.

    Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель совета управляющих регулятора Джером Пауэлл.

    "Именно пошлины являются основной причиной повышения уровня инфляции", - отметил он, допустив, что такое влияние тарифов "будет сравнительно краткосрочным". Пауэлл заявил, что рост стоимости товаров наблюдается "в секторах, где введены пошлины".

    По его словам, в случае отсутствия новых пошлин со стороны Вашингтона, темпы роста цен на товары должны достичь пикового значения примерно в первом квартале 2026 года.

    В июне Пауэлл выразил уверенность в том, что новые таможенные пошлины вашингтонской администрации приведут к значительному росту инфляции. Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявлял, что введение дополнительных пошлин на продукцию других стран не приведет к росту цен на товары для потребителей. Он подчеркивал, что связанные с этим расходы будут нести иностранные производители.

    Ранее ФРС по итогам заседания третий раз подряд снизила базовую ставку, до уровня 3,5-3,75%.

