    Азербайджан избран членом двух комиссий ООН

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 01:23
    Азербайджан избран членом двух комиссий ООН

    Азербайджан избран членом Комиссии ООН по народонаселению и развитию (CPD) на 2026-2030 годы и Комиссии социального развития (CsocD) на 2025-2029 годы.

    Как сообщили Report в азербайджанском МИД, выборы в ООН прошли 10 декабря в Нью-Йорке.

    В ведомстве уточнили, что обе комиссии являются функциональными комиссиями ЭКОСОС - основного органа ООН по экономическим и социальным вопросам.

    "В настоящее время наша страна входит в число членов ЭКОСОС ООН на 2025-2027 годы. CPD отвечает за формирование подходов на международном уровне в области динамики населения, демографических изменений, миграции и урбанизации, а также устойчивого развития. CsocD же ведет деятельность по таким направлениям, как социальная политика, системы социальной защиты, права уязвимых групп и повышение благосостояния.

    Представительство в указанных Комиссиях ООН позволит представить на международном уровне успехи нашей страны в области реформ социальной защиты, инновации государственных услуг, ликвидации бедности и приоритеты в сфере повышения благосостояния населения, а также усилит возможности вклада и сотрудничества в деятельности ООН", - говорится в сообщении.

    Azərbaycan BMT-nin iki komissiyasına üzv seçilib
