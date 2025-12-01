Азербайджан избран членом двух комиссий ООН

Азербайджан избран членом Комиссии ООН по народонаселению и развитию (CPD) на 2026-2030 годы и Комиссии социального развития (CsocD) на 2025-2029 годы.

Как сообщили Report в азербайджанском МИД, выборы в ООН прошли 10 декабря в Нью-Йорке.

В ведомстве уточнили, что обе комиссии являются функциональными комиссиями ЭКОСОС - основного органа ООН по экономическим и социальным вопросам.

"В настоящее время наша страна входит в число членов ЭКОСОС ООН на 2025-2027 годы. CPD отвечает за формирование подходов на международном уровне в области динамики населения, демографических изменений, миграции и урбанизации, а также устойчивого развития. CsocD же ведет деятельность по таким направлениям, как социальная политика, системы социальной защиты, права уязвимых групп и повышение благосостояния.

Представительство в указанных Комиссиях ООН позволит представить на международном уровне успехи нашей страны в области реформ социальной защиты, инновации государственных услуг, ликвидации бедности и приоритеты в сфере повышения благосостояния населения, а также усилит возможности вклада и сотрудничества в деятельности ООН", - говорится в сообщении.