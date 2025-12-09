Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Гурбан Гурбанов заявил, что доволен игроками "Карабаха" после матча с "Аяксом"

    Футбол
    • 11 декабря, 2025
    • 00:33
    Гурбан Гурбанов заявил, что доволен игроками Карабаха после матча с Аяксом

    Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов остался доволен своими подопечными после поражения в матче против нидерландского "Аякса" в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, специалист поделился своим видением на проигранную встречу.

    "Поздравляю соперника. Я остался доволен своими футболистами. В последние годы такие скоростные встречи случаются редко. Такие команды не прощают ошибок. В Лиге чемпионов УЕФА нужно быть готовым к любому результату. Мы проиграли, сражаясь на поле, но не думали о ничье. Мы были нацелены на победу. Хочу поблагодарить болельщиков. Это был праздник футбола, просто не хватило победы. К таким результатам нужно быть готовым", - отметил Г.Гурбанов.

    Напомним, что "Карабах" со счетом 4:2 проиграл "Аяксу" в домашней встрече на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi: "Ayaks"la oyunda futbolçulardan razı qaldım"
