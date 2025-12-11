Kiyev və Vaşinqton Ukraynanın bərpası və sülh planını müzakirə ediblər
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent, Cared Kuşner və "BlackRock"un baş direktoru Larri Fink ilə onlayn söhbət edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Zelenski öz telegram kanalında məlumat verib.
"Komandamla birlikdə Amerika tərəfi - Skott Bessent, Jared Kuşner və Larri Finklə məhsuldar söhbət apardım. Bu, mahiyyət etibarı ilə Ukraynanın iqtisadi dirçəlişi ilə bağlı sənəd üzərində işləyəcək qrupun ilk iclası idi", - o yazıb. Tərəflər ölkənin bərpasının əsas aspektləri və mexanizmləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
Ukrayna liderinin sözlərinə görə, çoxlu inkişaflar var ki, düzgün yanaşma ilə onları həyata keçirmək olar. O, bəyan edib ki, Kiyev Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün fundamental sənədin 20 əsas bəndi üzrə öz baxışını hazırlayıb. Görüş iştirakçıları həmçinin danışıqlar aparan qruplar arasında aşağıdakı təmaslar barədə razılığa gəliblər.
"Həmişə olduğu kimi, bizim tərəfimizdən heç bir gecikmə olmayacaq. Biz nəticələrə doğru çalışırıq. Mən prezident Trampa və komandasına əsaslı iş və dəstəyə görə təşəkkür edirəm", - Zelenski vurğulayıb.